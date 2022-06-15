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Германия заявила о планах передать Украине оружие из резервов бундесвера

Глава Минобороны ФРГ Ламбрехт заявила о передаче Киеву РСЗО Mars 2 из резервов бундесвера

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Германия вместе с США и Великобританией передадут Киеву три реактивные системы залпового огня (РСЗО) Mars 2 и несколько сотен ракет к ним, а также проведут обучение персонала. Об этом заявила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт, ее слова приводит РИА Новости.

«Я решила, что мы поддержим их (Украину — прим. «Ленты.ру») из резервов бундесвера, что мы передадим Украине три системы Mars 2 в пакете. Не только эти три системы залпового огня, но и ракеты, а именно несколько сотен», — сообщила она по итогам заседания созданной западными странами контактной группы по оказанию военной помощи Киеву.

Помимо этого, добавила министр, Германия возьмет на себя обучение персонала и поставку запчастей. По ее словам, обучение украинских военнослужащих начнется в ближайшие недели.

Ранее министр обороны США Остин сообщил, что новый пакет помощи Украине размером в миллиард долларов включает в себя две системы противокорабельных ракет «Гарпун», 18 гаубиц M777, а также 36 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров. Кроме того, в него войдут 650 миллионов долларов на «содействие безопасности Украины».

Ударная волна


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Марина Совина
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