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Шольц призвал не торпедировать саммит G20 из-за возможного участия России

Канцлер ФРГ Шольц призвал не торпедировать саммит G20 из-за возможного участия России

Фото: Lukas Barth / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц пока не готов отказаться от участия в саммите стран «Большой двадцатки» (G20) в ноябре, хотя там и может участвовать Россия. Немецкий политик призвал другие страны также не торпедировать мероприятие из-за возможного присутствия на нем президента РФ Владимира Путина, сообщает издание ZDF.

По мнению канцлера ФРГ, группа ведущих экономических держав продолжит играть большую роль на саммите, и их тесное сотрудничество особенно важно в условиях нынешних кризисов. Однако сам Шольц собирается принять решение об участии в саммите лишь «незадолго до вылета», в зависимости от ситуации в мире, которая сложится к тому моменту.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен при этом отказалась бойкотировать саммит G20, даже несмотря на возможное присутствие Путина. Но она также отметила, что вести дела с Россией как обычно уже не получится.

Осенний саммит «Большой двадцатки» должен пройти 15-16 ноября на Бали. Помимо Путина приглашение поучаствовать получил президент Украины Владимир Зеленский.

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Виктория Кондратьева
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