Глава ЕК отказалась бойкотировать саммит G20 в случае участия в нем Путина

Глава ЕК дер Ляйен отказалась бойкотировать саммит G20, если в нем будет участвовать Путин

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен отказалась бойкотировать саммит G20 в случае участия в нем президента России Владимира Путина. Об этом она завила в эфире немецкого телеканала ZDF.

По мнению дер Ляйен, G20 слишком важна, чтобы парализовать ее деятельность бойкотом. При этом она отметила, что вести дела с Россией как обычно уже не получится.

Важно лично сказать Путину, что мы думаем о нем и как мы расцениваем такого рода действия Урсула фон дер Ляйен Глава Еврокомиссии

Ранее о бойкоте саммита G20 в случае участия в нем России объявили США. Бывший официальный представитель Белого дома Джен Псаки подтвердила, что глава Минфина США Джанет Йеллен будет бойкотировать ряд заседаний. Российские чиновники должны были присутствовать на встрече в удаленном формате.

Осенний саммит «Большой двадцатки» должен пройти 15-16 ноября на Бали.

США захотели исключить Россию из G20

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон выступает за исключение России из «Большой двадцатки». По его словам, американская сторона поддержит это, даже несмотря на отсутствие поддержки такого решения от всех членов организации. Кроме того, Байден призвал пригласить Украину на место России для участия в будущем саммите.

Обозреватели The Washington Post отметили, что решение пригласить Владимира Путина на осенний саммит G20 идет вразрез с кампанией США по превращению Москвы в страну-изгоя и ставит Джо Байдена в неловкое положение. По мнению журналистов, эта ситуация стала «настоящей головной болью» для американской администрации.

О том, что Вашингтон изучает с союзниками вопрос об исключении России из «большой двадцатки», сообщил в марте советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Он аргументировал это тем, что Москва больше не может вести как обычно дела в международных институтах и в международном сообществе.

Позицию США разделяют не все

При этом официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь отметил, что Москва является важной частью G20. «Ни один член "большой двадцатки" не имеет права лишать членства другую страну», — напомнил он.

Участие России на заседании «Большой двадцатки» поддержал и глава МИД Бразилии Карлус Альберту Франку Франса. По его словам, исключение России не поможет найти решение «той насущной проблемы, с которой мы столкнулись сейчас».

Агентство Associated Press указывало, что членство России в «Большой двадцатке» остается незыблемым, несмотря на спецоперацию на Украине. В частности, такие страны, как Китай, Бразилия и Южная Африка ясно дали понять, что поддержат Москву. А для исключения России нужен консенсус всех стран, отметили там.