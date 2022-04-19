Бразилия поддержала участие России в заседании G20

Глава МИД Бразилии Франса заявил, что страна поддерживает участие России на заседании G20

Глава МИД Бразилии Карлус Альберту Франку Франса заявил, что правительство страны поддерживает участие России на заседании «Большой двадцатки» (G20). Об этом сообщает ТАСС.

«Я разговаривал по этому вопросу с моим коллегой, главой МИД Индонезии (страна-председатель G20 — прим. «Ленты.ру») и имел возможность четко заявить о нашей позиции. Мы очень хотим, чтобы Россия смогла принять участие в министерской встрече G20 и, конечно же, в саммите лидеров в ноябре этого года», — сказал министр.

По его словам, исключение России не поможет найти решение «той насущной проблемы, с которой мы столкнулись сейчас». Франса также заявил о необходимости скорейшего «прекращения враждебных действий на поле боя» и установления диалога между Москвой и Киевом. Он добавил, что стороны должны прийти к долгосрочному перемирию в рамках международного права.

Франса назвал «исключение любой из этих стран» из любых международных форматов санкцией и цензурой.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки подтвердила, что глава Минфина США не будет присутствовать на встречах «Большой двадцатки» при участии России. «Отмечу, что наш представитель там, глава Минфина ясно дала понять, что не планирует участвовать в мероприятиях, в которых участвует Россия», — пояснила Псаки.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что Вашингтон выступает за исключение России из «Большой двадцатки», и призвал пригласить Украину на место РФ для участия в будущем саммите.