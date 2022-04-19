США подтвердили намерение Минфина бойкотировать заседание G20 при участии России

Белый дом: глава Минфина США не будет присутствовать на встречах G20 с участием России

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки подтвердила, что глава Минфина США не будет присутствовать на встречах «Большой двадцатки» G20 при участии России. Об этом пишет РИА Новости.

«Отмечу, что наш представитель там, глава минфина ясно дала понять, что не планирует участвовать в мероприятиях, в которых участвует Россия,» — пояснила Псаки журналистам. Российские чиновники должны были участвовать во встрече G20 в удаленном формате.

Ранее в Reuters появилась информация, что министр финансов США Джанет Йеллен будет бойкотировать ряд сессий в рамках запланированной встречи глав министерств финансов и центральных банков стран-членов G20 — речь шла о заседаниях, в которых будет участвовать Россия.