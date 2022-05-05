Будущий визит Путина на саммит G20 стал «головной болью» для Байдена

WP назвал головной болью для Байдена приглашение Путина на саммит G20 в Индонезии

Решение пригласить президента России Владимира Путина на саммит Большой двадцатки (G20) в Индонезии идет вразрез с кампанией США по превращению Москвы в страну-изгоя и ставит главу Белого дома Джо Байдена в неловкое положение. Так будущий визит Путина оценили обозреватели Washington Post (WP) в новом материале.

«Попытки США выставить Россию в качестве мирового изгоя провалились, так как не все партнеры Вашингтона готовы отвернуться от Москвы, что стало проблемой для Байдена», — отметил автор публикации. Обозреватель назвал приглашение Путина «настоящей головной болью» для американской администрации.

В случае если Байден согласится приехать на саммит, американскому президенту придется присутствовать на нем вместе с российским лидером, которого он несколько раз называл военным преступником. Также ему будет необходимо сделать групповое фото с участниками встречи.

Об окончательном решении главы Белого дома до сих пор неизвестно.

Ранее CNN сообщило, что у американцев постепенно падает доверие к администрации Байдена. Это связано с сомнениями в том, что он способен решить проблемы в экономике в связи с ростом инфляции после пандемии COVID-19. На основании опросов авторы материала предсказывают, что Байден может постепенно потерять доверие избирателей-демократов, которое так важно в преддверии выборов в палату представителей, намеченных на осень этого года.