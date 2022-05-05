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Байдену предсказали потерю доверия американцев из-за проблем в экономике

Опросы CNN показали, что у американцев падает доверие к Байдену из-за проблем в экономике

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

У американцев постепенно падает доверие к администрации президента Джо Байдена. Это связано с сомнениями в том, что он способен решить проблемы в экономике, показывают опросы, проведенные изданием CNN.

Попытки президента восстановить экономику после пандемии COVID-19 и снять с себя вину за возникающие на этом поприще проблемы не работают, считают американцы. Главная причина — инфляция; восемь из десяти опрошенных утверждают, что правительство США делает недостаточно для борьбы с ней. Кроме того, в стране растут цены на бензин.

На основании опросов авторы материала предсказывают, что Байден может постепенно потерять доверие избирателей-демократов, которое так важно в преддверии выборов в палату представителей, намеченных на осень этого года.

Как пояснял глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, условия для увеличения инфляции в США создают резкий рост цен на нефть и введенный из-за COVID-19 локдаун в ряде китайских регионов. ФРС США повысила базовую процентную ставку до уровня 0,75-1 процент годовых уже второй раз подряд в этом году: решение о ее повышении на 50 базисных пунктов было принято впервые с мая 2000 года.

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Виктория Кондратьева
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