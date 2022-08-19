В Индонезии рассказали о планах Путина приехать на G20

Президент Индонезии Видодо заявил об участии Путина и Си Цзиньпина в саммите G20 на Бали

Президент Индонезии Джоко Видодо рассказал, что российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин намерены посетить саммит «Большой Двадцатки» (G20), который пройдет 15-16 ноября на Бали. Об этом он сообщил в беседе с агентством Bloomberg.

Планы приехать

Видодо анонсировал участие Путина и Си Цзиньпина в саммите G20 на Бали. Индонезийский лидер заявил, что российский президент лично сказал ему, что приедет на встречу.

Президент Путин сказал мне, что он приедет Джоко Видодо президент Индонезии

18 августа Видодо обсудил с Путиным крупные проекты и саммит G20. В частности, лидеры двух стран рассмотрели проблематику глобальной продовольственной безопасности. «Владимир Путин, в частности, информировал о предпринимаемых Россией усилиях совместно с Турцией и Секретариатом ООН по стабилизации ситуации на мировых рынках зерна и удобрений», — подчеркнула пресс-служба российского президента.

Ранее Индонезия заверила, что обеспечит полную безопасность и надежную охрану Путина на саммите G20. Об этом заявил посол Индонезии в России Хосе Таварес.

Дополнительные встречи

Таварес также рассказал, что Украина не просила Индонезию провести в рамках саммита встречу Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским при их очном участии. Дипломат отметил, что Джакарта готова организовать такой диалог.

«Индонезия более чем готова содействовать такой встрече. Конечно, мы хотели бы этого, если президенты приедут», — подчеркнул Таварес.

Представитель Индонезии также добавил, что страна хотела бы способствовать диалогу между двумя государствами. «Индонезия пригласила, конечно же, Россию, президента Путина, как члена "двадцатки", но и Зеленского, чтобы попробовать наладить какой-то контакт», — отметил он.

При этом Таварес допустил встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена на саммите G20 на Бали. «Пожалуйста, все возможности для этого открыты», — ответил он на соответствующий вопрос о вероятности такого диалога.

Предварительные планы

4 августа представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что формат участия президента в G20 еще не выбран. «По Индонезии пока по-прежнему не принято решение. Еще есть время. Мы работаем в формате "двадцатки" и будем продолжать работать», — прокомментировал он.

Позже, 9 августа, Песков добавил, что предпосылок для встречи Путина и Зеленского нет. «Мы можем только де-факто констатировать ту ситуацию, которая есть сейчас. Пока предпосылок для такой встречи нет», — подчеркнул он. Пресс-секретарь президента также отказался оценивать возможность такого диалога, поскольку в этом вопросе слишком много «если».

18 саммит G20 состоится на Бали

В свою очередь Зеленский принял приглашение Видодо приехать на саммит «двадцатки». «Участие Украины будет зависеть от ситуации на Украине и от состава участников саммита», — отметил он. 9 августа советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что президент приедет для очного участия в саммите, если на нем будет присутствовать Путин.

Сомнения Запада

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон усомнился в личном визите Путина на саммит «Большой двадцатки» (G20) в Индонезии. Он заявил, что будет «совершенно поражен», если российский президент приедет на встречу, и назвал его «изгоем».

Я думаю, что он вряд ли поедет по разным причинам Борис Джонсон экс-премьер Великобритании

28 июня премьер-министр Италии Марио Драгизаявил, что Видодо исключил личное участие Путина в саммите G20. При этом он допустил удаленное присутствие президента России.