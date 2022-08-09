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В офисе Зеленского назвали условие его встречи с Путиным на G20

Подоляк заявил, что президент Зеленский может посетить G20 в случае присутствия Путина

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский может посетить встречу мировых лидеров в ходе саммита Большой двадцатки (G20) в Индонезии в случае присутствия российского лидера Владимира Путина. Такое условие назвал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью BBC.

«Президент [Зеленский] считает, что он должен находиться на территории Украины, и сегодня онлайн-форматы позволяют эффективно работать на любых саммитах. Но если [на саммите] будет присутствовать [Владимир] Путин, то безусловно, нужно будет думать о необходимости нашего присутствия», — заявил советник.

Ранее Зеленский заявил, что принял приглашение президента Индонезии Джоко Видодо о визите на саммит Большой двадцатки и добавил, что финальное решение о поездке будет зависеть« от ситуации на Украине и от состава участников саммита».

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Алевтина Запольская
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