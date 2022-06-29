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Зеленский оценил возможность своего участия в саммите G20

Зеленский принял приглашение на саммит «Большой двадцатки» в Индонезии
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский оценил возможность своего участия в саммите «Большой двадцатки» (G20) в Индонезии, передает ТАСС.

Он поблагодарил за приглашение президента Индонезии Джоко Видодо, который приехал с визитом в Киев. «И, конечно, я принимаю это приглашение. Участие Украины будет зависеть от ситуации на Украине и от состава участников саммита», — добавил Зеленский.

Саммит G20 должен состояться 15-16 ноября на индонезийском острове Бали. Ранее премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что Видодо исключил личное присутствие президента России Владимира Путина на саммите.

24 февраля Путин объявил о начале специальной военнной операции на территории Украины.

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Алевтина Запольская
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