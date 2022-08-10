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Индонезия заверила в надежной охране Путина на саммите G20

Посол Индонезии в Москве заявил, что власти готовы обеспечить безопасность Путина на G20

Фото: Ministry of Foreign Affairs

Индонезийские власти заверили, что готовы обеспечить полную безопасность и надежную охрану президента России Владимира Путина в случае очного участия в саммите «Большой двадцатки» (G20) в ноябре этого года. Об этом заявил посол Индонезии в Москве Хосе Таварес, сообщает ТАСС

«Мы готовы надежно ее обеспечить в случае [очного] участия президента [Владимира Путина]», — пообещал посол.

4 августа представитель Кремля Песков заявил, что формат участия президента в G20 еще не определен. «По Индонезии пока по-прежнему не принято решение. Еще есть время. Мы работаем в формате "двадцатки" и будем продолжать работать», — прокомментировал он.

Саммит G20 должен пройти 15-16 ноября 2022 года в Индонезии. Москва предварительно уведомила Джакарту о намерении Путина принять участие в мероприятии.

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Виктория Кондратьева
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