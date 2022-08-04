В Кремле прокомментировали формат участия Путина в саммите G20

Представитель Кремля Песков заявил, что формат участия президента в G20 еще не определен

Решение об участии президента России Владимира Путина в саммите G20 в очном или заочном формате еще не принято. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

В Кремле добавили, что до дня проведения саммита «Большой двадцатки» еще есть время.

«По Индонезии пока по-прежнему не принято решение. Еще есть время. Мы работаем в формате "двадцатки" и будем продолжать работать», — прокомментировал Песков планы президента на участие в саммите.

Ранее министр иностранных дел Британии Лиз Трасс пообещала, что, если ее выберут премьер-министром, она встретится с российским президентом на саммите G20, вызовет его на разговор и «осадит». В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова заметила, что «осаждалка с вызывалкой не выросли».

Саммит G20 должен пройти 15-16 ноября 2022 года в Индонезии. Москва предварительно уведомила Джакарту о намерении Путина принять участие в мероприятии.