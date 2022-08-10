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Индонезия понадеялась на встречу Путина и Зеленского на саммите G20

Посол Индонезии заявил, что страна заинтересована в проведении встречи Путина и Зеленского

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Индонезия заинтересована в проведении встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в ходе саммита «Большой двадцатки» (G20), который пройдет на острове Бали 15–16 ноября. Об этом заявил посол Индонезии в Москве Хосе Таварес, передает ТАСС.

Дипломат рассказал, что президент Индонезии Джоко Видодо давно передал приглашения российскому и украинскому коллегам. По его словам, если главы государств решать поучаствовать в саммите G20, возможности для организации двусторонней встречи будут.

Виктория Кондратьева
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