Индонезия понадеялась на встречу Путина и Зеленского на саммите G20

Посол Индонезии заявил, что страна заинтересована в проведении встречи Путина и Зеленского

Индонезия заинтересована в проведении встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в ходе саммита «Большой двадцатки» (G20), который пройдет на острове Бали 15–16 ноября. Об этом заявил посол Индонезии в Москве Хосе Таварес, передает ТАСС.

Дипломат рассказал, что президент Индонезии Джоко Видодо давно передал приглашения российскому и украинскому коллегам. По его словам, если главы государств решать поучаствовать в саммите G20, возможности для организации двусторонней встречи будут.