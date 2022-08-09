Кремль ответил на вопрос о встрече Путина и Зеленского

Песков заявил, что предпосылок для встречи Путина и Зеленского пока нет

Предпосылок для встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского пока нет. Об этом, отвечая на вопрос о теоретической возможности встречи двух глав государств на саммите Большой двадцатки (G-20) в ноябре, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Мы можем только де-факто констатировать ту ситуацию, которая есть сейчас. Пока предпосылок для такой встречи нет», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Песков отказался комментировать теоретическую возможность встречи двух президентов, подчеркнув, что в этом вопросе слишком много «если».

Ранее в офисе Зеленского заявили, что президент Украины может посетить встречу мировых лидеров в ходе саммита G-20 в Индонезии в случае присутствия на ней Владимира Путина. Зеленский уже принял приглашение президента Индонезии Джоко Видодо на саммит.