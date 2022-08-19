Посол рассказал о возможности диалога Путина и Зеленского на G20

Посол Индонезии заявил, что Киев не просил организовать встречу Путина и Зеленского на G20

Посол Индонезии в России Хосе Таварес заявил, что Киев не обращался к Индонезии с просьбой о возможности на полях саммита G20 встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским в случае их очного участия. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Украина не выходила на нас с подобным предложением, но Индонезия была бы очень рада содействовать проведению такой встречи на полях G20», — рассказал о возможности диалога посол.

Он добавил, что Индонезия бы хотела способствовать диалогу между двумя странами. «Индонезия пригласила, конечно же, Россию, президента Путина, как члена "двадцатки", но и Зеленского, чтобы попробовать наладить какой-то контакт», — сказал Таварес.

Ранее сообщалось, что Путин и лидер Китая Цзиньпин планируют приехать на саммит G20. Саммит «Большой двадцатки» состоится на острове Бали 15-16 ноября. Изначально ряд западных стран, включая США и Канаду, предлагали исключить Россию из G20. Однако другие страны-участницы саммита не поддержали эту инициативу.