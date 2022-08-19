Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Стало известно о намерении Путина приехать на саммит G20

Президент Индонезии Видодо заявил о намерении Путина и Си Цзиньпина приехать на саммит G20
Владимир Путин и Си Цзинпинь

Владимир Путин и Си Цзинпинь. Фото: Reuters

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что его российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин планируют поучаствовать в саммите G20, намеченным в ноябре на Бали. Об этом политик рассказал в интервью Bloomberg.

«Си Цзиньпин приедет. Президент Путин также сообщил мне, что он приедет», — подчеркнул Видодо. Он впервые подтвердил намерение двух политиков присутствовать на саммите.

Саммит «Большой двадцатки» состоится на острове Бали 15-16 ноября. Изначально ряд западных стран, включая США и Канаду, предлагали исключить Россию из G20. Однако другие страны-участницы саммита не поддержали эту инициативу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США испугались последствий признания России «спонсором терроризма»
В России разработают «гуманный» беспилотник для «изнурения противника»
Командир отряда ополчения заявил о снижении оснащенности ВСУ
В Северной Корее отказались от «дерзкого плана» Сеула
Экономист раскрыл условия падения курса доллара ниже 50 рублей
Названы сценарии вмешательства США в конфликт на Украине
Стало известно о состоянии Запорожской АЭС после массированного обстрела ВСУ
В США рассказали об обреченных Европой на гибель сотнях тысяч людей
Аналитик раскрыл причины укрепления рубля
В Керчи сработали системы противовоздушной обороны
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.