Стало известно о намерении Путина приехать на саммит G20

Президент Индонезии Видодо заявил о намерении Путина и Си Цзиньпина приехать на саммит G20

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что его российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин планируют поучаствовать в саммите G20, намеченным в ноябре на Бали. Об этом политик рассказал в интервью Bloomberg.

«Си Цзиньпин приедет. Президент Путин также сообщил мне, что он приедет», — подчеркнул Видодо. Он впервые подтвердил намерение двух политиков присутствовать на саммите.

Саммит «Большой двадцатки» состоится на острове Бали 15-16 ноября. Изначально ряд западных стран, включая США и Канаду, предлагали исключить Россию из G20. Однако другие страны-участницы саммита не поддержали эту инициативу.