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09:02, 27 июня 2026Наука и техника

В Европе призвали обойтись без политики в одной сфере

Австрийский астронавт Фибек заявил, что космос нужно оставить вне политики
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Dima Zel / Shutterstock / Fotodom  

Исследование и освоение космоса должно проходить вне политических игр. С таким заявлением в беседе с РИА Новости выступил австрийский космонавт Франц Фибек.

Он отметил, что несмотря на конфликты и сложности, сотрудничество на Международной космической станции (МКС) продолжается между всеми участниками, в том числе россиянами, американцами, японцами, европейцами. «Это очень хорошо», — добавил Фибек.

Помимо этого, он указал, что в настоящее время также есть много коммерческих проектов. «Здесь политика тоже не должна вмешиваться — это должно быть пространство для честной конкуренции», — подчеркнул космонавт. По его мнению, политика лишь должна создавать рамочные условия в этом смысле, но не более.

Ранее министр войны США Пит Хегсет заявил, что частью разрабатываемой системы противоракетной обороны «Золотой купол» станут оружейные системы в космосе. Речь идет о создании «революционного щита» из оружия и датчиков, сказал глава Пентагона.

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