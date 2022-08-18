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Путин обсудил с президентом Индонезии крупные проекты и саммит G20

Президент России Путин обсудил с президентом Индонезии Видодо крупные проекты и саммит G20

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин обсудил с лидером Индонезии Джоко Видодо крупные двусторонние торгово-экономические проекты и подготовку к саммиту G20. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Обсуждалась проблематика глобальной продовольственной безопасности. Владимир Путин, в частности, информировал о предпринимаемых Россией усилиях совместно с Турцией и Секретариатом ООН по стабилизации ситуации на мировых рынках зерна и удобрений», — сообщает пресс-служба российского президента.

Ранее посол Индонезии в Москве Хосе Таварес заявил, что Индонезия заинтересована в проведении встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в ходе саммита «Большой двадцатки», который пройдет на острове Бали 15-16 ноября.

Кроме того, он заверил, что индонезийские власти готовы обеспечить полную безопасность и надежную охрану Путина в случае очного участия в саммите. Однако 4 августа представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что формат участия президента в G20 еще не определен.

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Николай Чигасов
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