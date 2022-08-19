В Британии призвали не пускать Путина на саммит G20 в Индонезии

Кандидат в премьеры Британии Сунак призвал не пускать президента Путина на саммит G20

Кандидат в премьер-министры и бывший глава Минфина Великобритании Риши Сунак призвал не пускать президента России Владимира Путина на саммит стран «Большой двадцатки» (G20), который состоится в ноябре в Индонезии. Об этом рассказали в эфире телеканала Sky News со ссылкой на представителя Сунака, передает РИА Новости.

«Мы должны послать Путину решительный сигнал, что для него не будет места за столом [на саммите], пока он не прекратит свою незаконную войну в Украине», — заявил представитель британского политика. Он добавил, что страны G20 «несут коллективную ответственность за то, чтобы назвать поведение Путина ужасающим».

Ранее президент Индонезии Джоко Видодо рассказал, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин намерены посетить саммит «Большой двадцатки», который пройдет 15-16 ноября на Бали. Индонезийский лидер заявил, что российский президент лично сказал ему, что приедет на встречу.

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон усомнился в личном визите Путина на саммит. Он заявил, что будет «совершенно поражен», если российский президент приедет на встречу, и назвал его «изгоем».