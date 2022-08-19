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Трасс заявила о готовности встретиться с Путиным в рамках G20

Глава МИД Британии Трасс заявила, что готова встретиться с Путиным в рамках саммита G20

Фото: Martyn Wheatley / Globallookpress.com

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что готова встретиться с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита «Большой двадцатки» (G20), если получит пост премьер-министра королевства и главы Консервативной партии. Об этом сообщили в офисе кандидата на пост главы британского правительства, передает Reuters.

При этом кандидат в премьер-министры и бывший глава Минфина Великобритании Риши Сунак призвал не пускать президента России на саммит стран «Большой двадцатки» (G20), который состоится в ноябре в Индонезии. Он добавил, что страны G20, поддерживающие Украину, «несут коллективную ответственность за то, чтобы назвать поведение Путина ужасающим».

Ранее президент Индонезии Джоко Видодо рассказал, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин намерены посетить саммит «Большой двадцатки», который пройдет 15-16 ноября на Бали. Индонезийский лидер заявил, что российский президент лично сказал ему, что приедет на встречу.

Более того, 18 июля Трасс заявила о готовности встретиться с президентом России. В ходе дебатов она пообещала, что, если ее выберут премьер-министром, она пересечется с российским лидером.

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Николай Чигасов
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