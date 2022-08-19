В Госдуме отреагировали на призыв не пускать Путина на саммит G20 в Индонезии

Лидер ЛДПР Слуцкий назвал призыв не пускать Путина на саммит G20 в Индонезии бесполезным

Глава комитета Государственной Думы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал предложение не допускать президента России Владимира Путина на саммит G20 в Индонезии бесполезным призывом, который рассчитан на получение очков во внутриполитической и внутрипартийной борьбе. Об этом сообщает NEWS.ru.

По словам политика, британские чиновники явно расходятся в намерениях по отношению к России, что демонстрирует желание кандидата на пост премьера Лиз Трасс вызвать Путина на разговор в ходе саммита. «Хозяйкой саммита в этом году является Индонезия. Ее руководство приглашение президенту России уже направило и неоднократно его подтверждало», — заключил Слуцкий.

Ранее кандидат в премьер-министры и экс-глава Минфина Великобритании Риши Сунак призвал не пускать президента России на саммит стран «Большой двадцатки» (G20), который состоится в ноябре в Индонезии.