Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Елизавета II пропустит тронную речь из-за проблем с подвижностью

Королева Елизавета II пропустит тронную речь в парламенте из-за проблем с подвижностью
Елизавета II

Елизавета II. Фото: Pool / Reuters

Королева Великобритании Елизавета II пропустит в этом году церемонию официального открытия сессии парламента. Об этом сообщает Sky News.

Согласно заявлению Букингемского дворца, королева продолжает испытывать эпизодические проблемы с мобильностью и после консультаций с врачами неохотно согласилась не принимать участие в мероприятии.

Вместо Елизаветы II традиционную тронную речь, в которой правительство излагает план своей работы в течение новой сессии парламента, зачитает наследник престола 73-летний принц Уэльский Чарльз. Отмечается, что за всю историю королева пропускала церемонию открытия сессии парламента только дважды — в 1959 году и в 1963 году — из-за беременности.

Ранее сообщалось о том, что Елизавета II была вынуждена пропустить пасхальную службу в Виндзоре. Хотя официальная причина не называлась, источники издания The Sun передавали, что это было связано с болезнью ног, которой она страдает.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Российский дипломат рассказал о планах удара по России со стороны Украины
Байден обеспокоился отсутствием у России выхода из кризиса на Украине
Посол рассказал о переговорах насчет признания ЛНР в ряде стран
Подозреваемого в убийстве президента Гаити экстрадировали в США
Российская летчица оценила количество женщин в авиации
Посол России рассказал об отказе Запада слушать справедливые требования Москвы
Оценены последствия отказа ЕС от российской нефти
В Германии задумались о национализации энергетических компаний
Елизавета II пропустит тронную речь из-за проблем с подвижностью
В Британии заявили о возможном кризисе из-за цен на топливо
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.