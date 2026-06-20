Стали известны представители США на переговорах с Ираном в Швейцарии

Axios: Уиткофф направляется в Швейцарию на переговоры с Ираном

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф направляется в Швейцарию для переговоров с Ираном. Об этом в соцсети X сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник.

Как отмечается в публикации, зять американского лидера Джаред Кушнер, который также участвует в переговорах, уже находится в Швейцарии.

По данным источника журналиста, с иранской стороны на переговоры в Швейцарию планирует отправиться глава МИД Ирана Аббас Аракчи, однако ситуация «все еще может измениться».

Изначально переговоры США и Ирана в Швейцарии должны были состояться 19 июня. Американскую делегацию должен был возглавить вице-президент Джей Ди Вэнс, но он отменил вылет. Швейцарский МИД сообщил, что переговоры отменены.

По информации источников Associated Press, представители Ирана отказались от переговоров из-за продолжающихся боевых действий между Израилем и Ливаном.