Названа причина отмены переговоров США и Ирана

AP: Иран отказался от переговоров с США в Швейцарии из-за атак Израиля в Ливане

Представители Ирана отказались от поездки в Швейцарию, где 19 июня должны были состояться переговоры с США, из-за продолжающихся боевых действий между Израилем и Ливаном. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

19 июня стало известно, что Израиль и ливанское шиитское движение «Хезболла» достигли соглашения о прекращении огня. Однако, как отмечает агентство, вскоре боевые действия возобновились.

«Иранские официальные лица не поехали в Швейцарию, как планировалось, настаивая на том, что боевые действия в Ливане должны прекратиться, прежде чем начнутся переговоры. Вице-президент США Джей Ди Вэнс также отложил поездку», — пишет AP.

По данным собеседника агентства, Израиль и «Хезболла» договорились возобновить соглашение о прекращении огня, о чем может быть объявлено в ближайшее время.

Как заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, поскольку меморандум между Вашингтоном и Тегераном уже был подписан в цифровом формате, переговоры в Швейцарии не были срочными и стороны планируют провести встречу в ближайшие дни.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Вашингтону не понадобится возобновлять действия против Ирана. Он также понадеялся, что стороны урегулируют все вопросы в течение двух месяцев.