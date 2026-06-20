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02:29, 20 июня 2026Мир

Названа причина отмены переговоров США и Ирана

AP: Иран отказался от переговоров с США в Швейцарии из-за атак Израиля в Ливане
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Представители Ирана отказались от поездки в Швейцарию, где 19 июня должны были состояться переговоры с США, из-за продолжающихся боевых действий между Израилем и Ливаном. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

19 июня стало известно, что Израиль и ливанское шиитское движение «Хезболла» достигли соглашения о прекращении огня. Однако, как отмечает агентство, вскоре боевые действия возобновились.

«Иранские официальные лица не поехали в Швейцарию, как планировалось, настаивая на том, что боевые действия в Ливане должны прекратиться, прежде чем начнутся переговоры. Вице-президент США Джей Ди Вэнс также отложил поездку», — пишет AP.

По данным собеседника агентства, Израиль и «Хезболла» договорились возобновить соглашение о прекращении огня, о чем может быть объявлено в ближайшее время.

Как заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, поскольку меморандум между Вашингтоном и Тегераном уже был подписан в цифровом формате, переговоры в Швейцарии не были срочными и стороны планируют провести встречу в ближайшие дни.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Вашингтону не понадобится возобновлять действия против Ирана. Он также понадеялся, что стороны урегулируют все вопросы в течение двух месяцев.

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