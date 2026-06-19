Израиль договорился со своим врагом

Reuters: Израиль и «Хезболла» договорились о прекращении огня

Израиль и ливанское шиитское движение «Хезболла» договорились установить режим прекращения огня. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«"Хезболла" и Израиль договорились о прекращении огня. США и Катар разработали эту сделку при содействии Ирана. Насколько нам известно, после сегодняшней перестрелки Израиль и "Хезболла" заключили перемирие», — передает агентство слова высокопоставленного американского представителя.

Перемирие началось в 16:00 по московскому времени.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударе более чем по 80 целям, связанным с «Хезболлой». В пресс-службе израильского ведомства отметили, что атаки были нанесены в ответ на «неоднократные, продолжающиеся и вопиющие нарушения режима прекращения огня со стороны врага».

15 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планирует провести переговоры с «Хезболлой» по Ливану.