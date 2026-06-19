Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:51, 19 июня 2026Мир

Израиль договорился со своим врагом

Reuters: Израиль и «Хезболла» договорились о прекращении огня
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Gil Cohen Magen / Reuters

Израиль и ливанское шиитское движение «Хезболла» договорились установить режим прекращения огня. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«"Хезболла" и Израиль договорились о прекращении огня. США и Катар разработали эту сделку при содействии Ирана. Насколько нам известно, после сегодняшней перестрелки Израиль и "Хезболла" заключили перемирие», — передает агентство слова высокопоставленного американского представителя.

Перемирие началось в 16:00 по московскому времени.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударе более чем по 80 целям, связанным с «Хезболлой». В пресс-службе израильского ведомства отметили, что атаки были нанесены в ответ на «неоднократные, продолжающиеся и вопиющие нарушения режима прекращения огня со стороны врага».

15 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планирует провести переговоры с «Хезболлой» по Ливану.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Россия вряд ли пойдет на уступки до октября». На Западе раскрыли вариант мирной сделки по Украине, который обсуждают США и Киев

    «Калашников» представит «Гаруду» в Индии

    Найдена связь между «Оземпиком» и агрессией

    Конституционный суд Армении высказался о пересмотре результатов выборов

    Стало известно о не гнушавшемся госконтрактов перед побегом из России Назарове

    Руководители Центробанка сравнили себя с вратарем

    Набиуллина назвала несколько причин роста спроса на наличные

    Москвичам отсоветовали ждать прихода жары

    В российском городе незнакомка похитила чужого ребенка из коляски и попала на видео

    Появились подробности обвинения в изнасиловании против бывшего депутата Госдумы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok