Трамп выразил уверенность, что США не понадобится возобновлять войну с Ираном

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию вокруг конфликта с Ираном. Его слова приводит ТАСС.

Трамп высказался о войне с Ираном и выразил уверенность, что США не понадобится возобновлять действия против Тегерана. Он также понадеялся, что стороны урегулируют все вопросы в течение двух месяцев.

«И теперь у нас есть соглашение, подписанное вчера вечером: у нас есть 60 дней, чтобы договориться. В противном случае мы примем меры, которые их не порадуют, но я не думаю, что дело до этого дойдет. Полагаю, все будет очень хорошо», — заявил американский лидер во время выступления на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном.

Ранее агентство Reuters опубликовало выдержки из текста меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. Из документа следует, что стороны обязуются согласовать текст окончательного соглашения в течение 60 дней, однако они могут продлить этот срок по договоренности.