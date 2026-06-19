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23:06, 19 июня 2026Мир

Трамп высказался о войне с Ираном

Трамп выразил уверенность, что США не понадобится возобновлять войну с Ираном
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию вокруг конфликта с Ираном. Его слова приводит ТАСС.

Трамп высказался о войне с Ираном и выразил уверенность, что США не понадобится возобновлять действия против Тегерана. Он также понадеялся, что стороны урегулируют все вопросы в течение двух месяцев.

«И теперь у нас есть соглашение, подписанное вчера вечером: у нас есть 60 дней, чтобы договориться. В противном случае мы примем меры, которые их не порадуют, но я не думаю, что дело до этого дойдет. Полагаю, все будет очень хорошо», — заявил американский лидер во время выступления на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном.

Ранее агентство Reuters опубликовало выдержки из текста меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. Из документа следует, что стороны обязуются согласовать текст окончательного соглашения в течение 60 дней, однако они могут продлить этот срок по договоренности.

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