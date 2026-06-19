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08:09, 19 июня 2026Мир

Переговоры США и Ирана отменили

Reuters: Переговоры США и Ирана, запланированные на 19 июня в Швейцарии, не состоятся
Дарья Балацкая
Дарья Балацкая (редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Переговоры США и Ирана, запланированные на сегодня в Швейцарии, не состоятся. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на швейцарский МИД.

«Согласно заявлению швейцарского министерства иностранных дел, запланированные на пятницу переговоры между США и Ираном на горнолыжном курорте Бюргеншток в Швейцарии не состоятся», — говорится в материале.

Причины отмены встречи не раскрываются. Кроме того, нет данных о новой дате переговоров.

При этом официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи уже заявлял в эфире иранского телевидения, что меморандум уже подписан президентами двух стран электронным образом и необходимости в проведении церемонии нет.

Ранее вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс отменил вылет в Швейцарию 19 июня на подписание меморандума с Ираном. При этом причины такого решения неизвестны.

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