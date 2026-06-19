Переговоры США и Ирана отменили

Reuters: Переговоры США и Ирана, запланированные на 19 июня в Швейцарии, не состоятся

Переговоры США и Ирана, запланированные на сегодня в Швейцарии, не состоятся. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на швейцарский МИД.

«Согласно заявлению швейцарского министерства иностранных дел, запланированные на пятницу переговоры между США и Ираном на горнолыжном курорте Бюргеншток в Швейцарии не состоятся», — говорится в материале.

Причины отмены встречи не раскрываются. Кроме того, нет данных о новой дате переговоров.

При этом официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи уже заявлял в эфире иранского телевидения, что меморандум уже подписан президентами двух стран электронным образом и необходимости в проведении церемонии нет.

Ранее вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс отменил вылет в Швейцарию 19 июня на подписание меморандума с Ираном. При этом причины такого решения неизвестны.