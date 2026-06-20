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04:40, 20 июня 2026Мир

Решение Мадьяра по Украине назвали ударом для Киева

Focus: Шаг Мадьяра по отказу от ускоренного приема Украины в ЕС ударит по Киеву
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Laia Ros / Reuters

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр решил исключить из итогового документа первого дня саммита ЕС пункт об ускоренном приеме Украины в объединение. Этот шаг ударит по Киеву, такой вывод делается в статье немецкого журнала Focus.

«Для Украины это изменение, тем не менее, является шагом назад. Хотя сами переговоры остаются без изменений, ЕС, исключив формулировку, снимает с себя давление, связанное с необходимостью быстрого начала следующих шагов», — отмечается в материале.

Согласно источникам издания среди европейских дипломатов, Будапешт своей позицией ясно дал понять, что Украина не может рассчитывать ни на какие привилегии, пока не будет полностью соответствовать всем положениям для вступления в ЕС.

Ранее Мадьяр объяснил позицию Венгрии по поводу ускоренного вступления Украины в Евросоюз. По его словам, «не может быть двух типов процедур вступления», оно должно быть «основано на заслугах», с этим согласны и другие страны.

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