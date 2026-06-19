Мадьяр сделал тревожное для Зеленского заявление об Украине

Мадьяр: Позиции стран Евросоюза по вступлению Украины сильно расходятся

Позиции стран Евросоюза по поводу вступления Украины в сообщество сильно расходятся. С таким заявлением выступил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр перед началом саммита ЕС в Брюсселе, пишет РИА Новости.

«Позиции стран-членов, честно говоря, сильно расходятся», — отметил он.

По словам Мадьяра, есть те, кто придерживается той же точки зрения, что и Венгрия. Будапешт считает, что «не может быть двух типов процедур вступления», оно должно быть «основано на заслугах».

13 июня Петер Мадьяр заявил, что Будапешт согласился начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. При этом он отметил, что само вступление — длительный процесс. В качестве примера Мадьяр привел Черногорию, напомнив, что переговоры о ее вступлении начались еще в 2012 году и не завершены до сих пор.

До этого глава МИД Венгрии Анита Орбан заявила, что возможное вступление в Европейский союз Украины, как и любой другой страны, должно основываться на ее заслугах.