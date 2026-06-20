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04:43, 20 июня 2026Мир

В ЕС поразились словам Каллас о России

Журналист Христофору: Попытки Каллас избежать диалога с Россией говорят о некомпетентности
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Laia Ros / Reuters

Попытки главы евродипломатии Каи Каллас уйти от прямого ответа на вопрос о переговорах с Россией говорят о ее некомпетентности. Такое мнение в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.

«Что за бред она несет? Россия не побеждает, но с ней все равно все хотят говорить. Неудивительно, что Каллас хотят уволить: c такой логикой ей давно уже пора на выход», — заявил журналист.

По мнению эксперта, ответ Каи Каллас на этот вопрос оказался неубедительным и вызвал недоумение, поскольку, как он считает, содержал множество противоречий и недостоверных утверждений.

«Украина сейчас сильнее, чем когда-либо. То есть, в эту сказку мы должны поверить, а в то, что Киев несет огромные потери нет», — заключил он.

Ранее журналисты британской газеты The Telegraph заявили о политической изоляции Каллас. «Европа начинает понимать всю абсурдность Каи Каллас. По своему происхождению и убеждениям Каллас самый воинственный верховный представитель по вопросам России, который когда-либо был у ЕС», — говорится в материале.

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