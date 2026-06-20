Разведчик провел в плену у ВСУ пару минут, сбежал и раскрыл выручивший его фактор

Разведчик РФ Григоренко сбежал из плена, воспользовавшись плохой физподготовкой бойца ВСУ

Разведчик 1487-го полка группировки «Центр» Петр Григоренко провел в плену всего пару минут и сбежал. Он раскрыл в разговоре с ТАСС, какой фактор выручил его в опасной ситуации.

По словам бойца, он воспользовался плохой физической подготовкой солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ), который его пленил.

«Была окопная траншея, мы туда нырнули с напарником. Сидим, и что-то рядом взрывается. Смотрю, граната прилетает. Я ее откинул, встаю, кричу, мол, свои, вроде, красные повязки. Там кричит в ответ: "Выходи, чтобы я бачив" ["видел" — укр.]», — поделился Григоренко.

Военнослужащий поднял руки и сказал, что они с напарником сдаются. Однако он увидел, что противник не сможет быстро вылезти из окопа, так как он оказался слишком толстым.

«Форма его подвела, точнее, ее отсутствие», — отметил разведчик. Он успел ударить украинского бойца прикладом автомата, шутстро выпрыгнул из окопа, после чего они вместе с напарником смогли скрыться. Столкновение заняло только несколько минут.

Ранее сообщалось, что правнук генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева Антон Милаев попал в плен в зоне специальной военной операции (СВО). Осенью 2025 года он ушел на фронт в качестве сапера, но в ноябре перестал выходить на связь.