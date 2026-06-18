Правнук Брежнева попал в плен на СВО

Правнук Брежнева Милаев попал в плен в зоне СВО

Правнук генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева Антон Милаев попал в плен в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом пишет Baza в Telegram.

Как выяснило издание, 45-летний мужчина является названым внуком дочери советского лидера Галины Брежневой, которого та воспитывала как родного. Осенью 2025 года он ушел на фронт в качестве сапера, но в ноябре перестал выходить на связь.

По словам матери Милаева Ирины Кузнецовой, через несколько месяцев после пропажи сына она узнала, что военнослужащий находится в плену на подконтрольных Вооруженным силам Украины территориях Херсонской области.

Ранее стало известно о смерти на СВО при выполнении боевых задач депутата Щепкинского сельского поселения Ростовской области и матери двоих несовершеннолетних детей Ангелины Подкопаевой. В начале СВО россиянка занималась доставкой гуманитарной помощи на фронт, но в январе 2026 года решила подписать контракт с Минобороны.