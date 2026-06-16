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12:28, 16 июня 2026Россия

Появились подробности о смерти российского депутата в зоне СВО

Депутат из Ростовской области Подкопаева погибла при выполнении боевых задач на СВО
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: @angelika_podkopaeva

Депутат Щепкинского сельского поселения Ростовской области Ангелина Подкопаева не выжила при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции (СВО). Детали о ее смерти сообщила администрация Аксайского района во «ВКонтакте».

Подробности о том, какие именно задачи и в какой роли выполняла россиянка, не приводятся.

В начале СВО Подкопаева занималась доставкой гуманитарной помощи на фронт, но в январе 2026 года решила подписать контракт с Минобороны. По данным СМИ, 42-летняя депутат получила смертельные травмы в результате атаки беспилотника в Донецкой народной республике. У россиянки остались 16-летний сын и 12-летняя дочь.

Ранее сообщалось о смерти в зоне СВО высокопоставленного военнослужащего «Ахмата». Боец с позывным Гром находился в машине, по которой ударили ВСУ.

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