Появились подробности о смерти российского депутата в зоне СВО

Депутат из Ростовской области Подкопаева погибла при выполнении боевых задач на СВО

Депутат Щепкинского сельского поселения Ростовской области Ангелина Подкопаева не выжила при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции (СВО). Детали о ее смерти сообщила администрация Аксайского района во «ВКонтакте».

Подробности о том, какие именно задачи и в какой роли выполняла россиянка, не приводятся.

В начале СВО Подкопаева занималась доставкой гуманитарной помощи на фронт, но в январе 2026 года решила подписать контракт с Минобороны. По данным СМИ, 42-летняя депутат получила смертельные травмы в результате атаки беспилотника в Донецкой народной республике. У россиянки остались 16-летний сын и 12-летняя дочь.

Ранее сообщалось о смерти в зоне СВО высокопоставленного военнослужащего «Ахмата». Боец с позывным Гром находился в машине, по которой ударили ВСУ.