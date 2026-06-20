Молдавию обвинили в незаконном удержании россиянина в аэропорту Кишинева

Россиянина незаконно задержали и жестко допросили в аэропорту Кишинева

Российское посольство в Молдавии сообщило о грубом нарушении прав российского гражданина, задержанного в аэропорту Кишинева. Об этом говорится в заявлении дипломатов в Telegram-канале.

Инцидент произошел накануне, 19 июня, при прохождении таможенно-паспортных процедур в международном аэропорту в Кишиневе. Российский гражданин был «подвергнут уничижительному прессингу».

Дипломаты указали, что после этого у россиянина ухудшилось состояние здоровья. «Речь идет не о рядовом процессуальном общении, а о продолжительном давлении, сопровождавшемся жесткими допросами, провокационными вопросами и действиями, которые в конечном итоге привели к тяжелым последствиям», — подчеркнули они.

Москва потребовала от властей Молдавии немедленных разъяснений и предоставления доступа к задержанному.

Ранее россиянку задержали в Таиланде за нелегальный ботокс.