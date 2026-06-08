Россиянку задержали в Таиланде за нелегальный ботокс

Россиянку задержали на Пхукете за оказание нелегальных косметологических услуг

Россиянку задержали на популярном курорте Таиланда, Пхукете, за оказание нелегальных косметологических услуг. Об этом пишет портал «Новости Пхукета».

Сообщение о задержании 45-летней Кристины было опубликовано утром 7 июня. По данным источника, соотечественница обустроила клинику на частой вилле и занималась инъекциями ботокса и филлеров.

Сотрудники Центрального бюро расследований (CIB) и пхукетского офиса Минздрава пришли к женщине, когда та принимала клиентку. У них был ордер, выданный провинциальным судом Пхукета. Специалисты изъяли 32 наименования вещественных доказательств, включая препараты ботокса и гиалуроновой кислоты.

Подозреваемая призналась, что ввозила медицинские средства в Таиланд в обход предусмотренных законом процедур. Препараты не имели местных сертификатов и не проходили проверку. Кристина также не стала отрицать отсутствие необходимых разрешений на медицинскую деятельность и оборудование клиники в помещении виллы. Ее передали в полицейский участок района Тхаланг.

Ранее на этом же курорте Таиланда задержали россиянина, который продавал рыболовные туры без лицензии. За мужчиной следили несколько месяцев.

