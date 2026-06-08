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13:14, 8 июня 2026Путешествия

Россиянку задержали в Таиланде за нелегальный ботокс

Россиянку задержали на Пхукете за оказание нелегальных косметологических услуг
Алина Черненко

Фото: Sombat Muycheen / Shutterstock / Fotodom

Россиянку задержали на популярном курорте Таиланда, Пхукете, за оказание нелегальных косметологических услуг. Об этом пишет портал «Новости Пхукета».

Сообщение о задержании 45-летней Кристины было опубликовано утром 7 июня. По данным источника, соотечественница обустроила клинику на частой вилле и занималась инъекциями ботокса и филлеров.

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Сотрудники Центрального бюро расследований (CIB) и пхукетского офиса Минздрава пришли к женщине, когда та принимала клиентку. У них был ордер, выданный провинциальным судом Пхукета. Специалисты изъяли 32 наименования вещественных доказательств, включая препараты ботокса и гиалуроновой кислоты.

Подозреваемая призналась, что ввозила медицинские средства в Таиланд в обход предусмотренных законом процедур. Препараты не имели местных сертификатов и не проходили проверку. Кристина также не стала отрицать отсутствие необходимых разрешений на медицинскую деятельность и оборудование клиники в помещении виллы. Ее передали в полицейский участок района Тхаланг.

Ранее на этом же курорте Таиланда задержали россиянина, который продавал рыболовные туры без лицензии. За мужчиной следили несколько месяцев.

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