18:02, 6 мая 2026Путешествия

Россиянин продавал рыболовные туры без лицензии и был задержан в Таиланде

Россиянина задержали на Пхукете за продажу рыболовных туров без лицензии
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Napat Wesshasartar / Reuters

Россиянин продавал рыболовные туры и был задержан на курорте Пхукет в Таиланде. Об этом пишет Telegram-канал «Первый туристический».

Его арестовали в районе Чалонга во время очередной экскурсии. По имеющейся информации, соотечественника задержали за продажу рыболовных туров без необходимой для этого лицензии. Уточняется, что для привлечения клиентов-иностранцев он использовал Telegram.

Сообщается, что за россиянином следили несколько месяцев. Полицейские притворились потенциальными клиентами, купили тур и встретились с организатором на месте. Ему выдвинули обвинения по сразу нескольким статьям, например, за работу в сфере, запрещенной для иностранцев в Таиланде.

Ранее россиянина задержали за мошенничество в Таиланде прямо в постели. Известно, что он связан как минимум с 16 делами о махинациях.

