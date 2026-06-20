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01:28, 20 июня 2026Россия

В России оценили угрозы Зеленского в адрес Лукашенко

Слуцкий назвал заявления Зеленского в адрес Лукашенко провокацией эскалации
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий . Фото: Reuters

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского в адрес коллеги из Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом депутат написал в своем Telegram-канале.

Слуцкий оценил угрозы Зеленского в адрес Лукашенко и назвал их провокацией эскалации. По его мнению, украинский лидер таким образом устроил перформанс в расчете на западную аудиторию.

«Москва рассматривает угрозы для Минска — члена Союзного государства — как аналогичные угрозы непосредственно для России. Зеленский и Ко действительно хотят создать casus belli [повод для начала войны] для неминуемого ответа ведущей ядерной державы», — отметил он.

Ранее Зеленский поставил ультиматум Лукашенко. Он заявил, что в Белоруссии у границы с Украиной якобы находится военная техника, с помощью которой корректируются удары по территории страны. В связи с этим Зеленский потребовал у Лукашенко «снять» ее или «выключить», иначе это сделает сам Киев.

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