На Украине допустили вторжение Зеленского в Белоруссию

«Страна.ua»: Зеленский рассматривает сценарий вторжения в Белоруссию

Ультиматум президента Украины Владимира Зеленского в отношении Белоруссии может говорить, что он рассматривает сценарий вторжения в Белоруссию. Об этом написало издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

В публикации приводится несколько сценариев развития событий после заявления Зеленского. В первом случае он не собирается осуществлять свои угрозы, а надеется на реакцию президента Белоруссии Александра Лукашенко. При втором сценарии украинский лидер может попытаться вторгнуться в страну для дестабилизации политической ситуации.

«Подготовки Киевом военного сценария против Беларуси на 100 процентов исключать нельзя», — подчеркивается в публикации.

Однако открытие нового фронта стало бы губительным для Вооруженных сил Украины (ВСУ), поскольку они испытывают острый дефицит личного состава.

Ранее Зеленский поставил ультиматум Лукашенко. Он заявил, что в Белоруссии у границы с Украиной якобы находится военная техника, с помощью которой корректируются удары по территории страны. В связи с этим Зеленский потребовал у Лукашенко «снять» ее или «выключить», иначе это сделает сам Киев.