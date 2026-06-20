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04:07, 20 июня 2026Бывший СССР

На Украине допустили вторжение Зеленского в Белоруссию

«Страна.ua»: Зеленский рассматривает сценарий вторжения в Белоруссию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетЛукашенко заявил:
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Ультиматум президента Украины Владимира Зеленского в отношении Белоруссии может говорить, что он рассматривает сценарий вторжения в Белоруссию. Об этом написало издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

В публикации приводится несколько сценариев развития событий после заявления Зеленского. В первом случае он не собирается осуществлять свои угрозы, а надеется на реакцию президента Белоруссии Александра Лукашенко. При втором сценарии украинский лидер может попытаться вторгнуться в страну для дестабилизации политической ситуации.

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«Подготовки Киевом военного сценария против Беларуси на 100 процентов исключать нельзя», — подчеркивается в публикации.

Однако открытие нового фронта стало бы губительным для Вооруженных сил Украины (ВСУ), поскольку они испытывают острый дефицит личного состава.

Ранее Зеленский поставил ультиматум Лукашенко. Он заявил, что в Белоруссии у границы с Украиной якобы находится военная техника, с помощью которой корректируются удары по территории страны. В связи с этим Зеленский потребовал у Лукашенко «снять» ее или «выключить», иначе это сделает сам Киев.

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