Россияне начали отказываться от продажи китайских авто после двух лет эксплуатации

Автоэксперт Кадаков: Россияне покупают «китайцев» на более долгий срок из-за высоких цен

Срок пользования любыми машинами в России, в том числе «китайцами», увеличился из-за высоких цен на рынке и дорогих автокредитов. Поэтому россияне отказываются продавать китайские автомобили после 1-2 лет эксплуатации, заявил НСН главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Еще недавно на российском рынке считалось нормой продать китайскую машину как можно быстрее, желательно до истечения первых двух лет пользования. Но ситуация изменилась, причем с автомобилями всех производителей, считает автоэксперт.

«Человек понимает, он продать-то продаст, но ничего другого сейчас за эти деньги не купит. Поэтому люди покупают машины на более долгий период. И Mazda покупают также на долгий период, и «Лады» никто не покупает на год или два», — привел примеры Кадаков.

Ранее сообщалось, что продажи китайских машин на вторичном рынке России рванули вверх. С января по апрель 2026 года россияне приобрели 105,5 тысячи подержанных «китайцев» — показатель взлетел на 45,5 процента.