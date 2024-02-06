У Карла III выявили рак. Что известно о состоянии здоровья короля Великобритании?

Букингемский дворец: у 75-летнего короля Великобритании Карла III выявили рак

У короля Великобритании Карла III выявили рак. Об этом в понедельник, 5 февраля, сообщили в Букингемском дворце.

Заболевание у 75-летнего монарха обнаружили во время недавних процедур, связанных с увеличением простаты, уточнили представители британского короля.

Его Величество решил поделиться своим диагнозом, чтобы предотвратить спекуляции и в надежде, что это поможет общественному пониманию всех тех, кто во всем мире страдает от рака Букингемский дворец

Представители Карла III не уточнили, какую именно форму онкологического заболевания у него диагностировали, но подчеркнули, что речь не идет об опухоли простаты.

В январе Карл III был госпитализирован

17 января стало известно, что король Великобритании будет госпитализирован из-за доброкачественного заболевания предстательной железы. Публичные мероприятия с его участием, запланированные на 18 и 19 января, были отложены по совету лечащего врача «на короткий период для восстановления сил».

Национальная служба здравоохранения Великобритании тогда уточнила, что увеличение предстательной железы часто встречается у мужчин старше 50 лет. Подчеркивалось, что это не является онкологическим заболеванием и «обычно не представляет серьезной угрозы для здоровья».

29 января короля выписали из госпиталя после прохождения курса лечения. По данным телеканала Sky News, Карл III не будет выполнять свои обязательства в течение месяца, поскольку он восстанавливается после процедуры.

Король «настроен позитивно» в отношении своего лечения

В Букингемском дворце добавили, что Карл III отложит свои публичные обязанности, однако продолжит работать с государственными делами и официальной документацией в привычном режиме.

Также в заявлении дворца говорится, что монарх «остается настроенным позитивно в отношении своего лечения и с нетерпением ждет возвращения ко всем своим публичным обязанностям в полном объеме».

В ближайшие дни младший сын Карла, принц Гарри отправится в Великобританию для встречи с отцом.

Узнав о диагнозе британского монарха, о своем намерении позвонить ему заявил президент США Джо Байден. «Я беспокоюсь за него», — приводит слова американского лидера пресс-пул Белого дома.

По мнению бывшего дворецкого принцессы Дианы Пола Баррела, Карл III может отречься от престола. Он считает, что король будет править еще десять лет, а потом уступит трон своему старшему сыну — принцу Уильяму, следуя примеру датской королевы Маргрете, которая недавно объявила об отречении и передала корону наследному принцу Фредерику.

Как утверждает в своей новой книге журналист Омид Скоби, между королем и его старшим сыном давно назревает конфликт. По его словам, за кулисами принц Уильям — беспощадный тиран, готовый на все, чтобы поскорее занять трон. В отличие от своего отца, он не желает ждать короны до старости и пользуется любым случаем, чтобы повысить свой статус. Уильям считает Карла недостаточно компетентным для того, чтобы править страной, и не скрывает, что метит на его место.