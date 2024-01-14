Новым королем Дании стал принц Фредерик, попавший в скандал из-за любовницы

14 января на датский престол взошел новый монарх — король Фредерик X. Его мать, 84-летняя королева Маргрете II, правила страной с 1972 года и неожиданно объявила об отречении две недели назад. В своем обращении она упомянула, что задумалась об уходе после болезни, однако истинной причиной, скорее всего, было не ее здоровье. По одной из версий, Маргрете II решила отречься после публикации фотографий Фредерика и его предполагаемой любовницы. По другой, во всем виноваты ее внуки, которые бросили учебу и стали модными фотомоделями.

Датская королева объявила об отречении в своем новогоднем обращении

31 декабря 2023 года датская королева Маргрете II обратилась с традиционным новогодним обращением к нации. В самом конце выступления она неожиданно сказала, что намерена отречься от престола.

По словам Маргрете, она решила уйти на покой, когда восстанавливалась после хирургической операции.

В феврале этого года я пережила сложную операцию на спине. Благодаря компетентному медицинскому персоналу, который позаботился обо мне, все прошло хорошо. Однако операция неизбежно дала повод для мыслей о будущем — о том, не пришло ли время передать свои обязанности следующему поколению. Я решила, что время пришло Маргрете II королева Дании

Маргрете II назначила отречение на 14 января 2024 года — 52-ю годовщину своего восшествия на престол. Преемником предсказуемо стал ее старший сын — наследный принц Фредерик.

Отрекшаяся королева Маргрете II Фото: Martin Sylvest Andersen / Getty Images

Коронации и пышных церемоний не будет. Ожидается, что по случаю отречения пройдет внеочередное заседание кабинета министров, на котором премьер-министр Метте Фредериксен объявит принца королем. Затем Фредериксен выйдет на балкон с новым монархом, чтобы поприветствовать собравшихся людей.

Маргрете была заядлым курильщиком и иллюстрировала серию книг «Властелин колец»

В Дании Маргрете известна своими необычными пристрастиями. До недавнего времени она много курила, причем ее любимыми сигаретами были Karelia Super Slims без фильтра. Королева сумела побороть эту вредную привычку лишь год назад, когда у нее стало ухудшаться здоровье.

В прошлом Маргрете не стеснялась передвигаться по Копенгагену на велосипеде. Такая близость к народу — обычное дело не только для нее, но и для других членов датской королевской семьи.

«Было абсолютно нормальным увидеть принца, когда ешь бутерброд на улице, и просто сказать ему: "Привет, Фред!"» — рассказал The Guardian Мартин Эбмарк

Королева знает пять языков и прекрасно рисует: в свое время она иллюстрировала книги, в том числе датское издание «Властелина колец», по поводу которого Маргрете лично переписывалась с автором трилогии Джоном Рональдом Руэлом Толкином. Кроме того, она была художником-постановщиком и художником по костюмам в театре и кино.

Мужем Маргрете был французский дипломат Анри де Лаборд де Монпеза, который славился своим сварливым характером. Его всю жизнь обижало, что он так и остался принцем-консортом, хотя мог бы получить титул короля или хотя бы короля-консорта. Из-за этого в 2017 году он попросил, чтобы его и Маргрете похоронили в разных местах.

Фредерик, старший сын Маргрете II Фото: Peter Dejong / AP Photo

Неожиданное отречение Маргрете II шокировало Данию

По утверждению одного из приближенных датской королевской семьи, в аристократических кругах совершенно не ждали отречения королевы. «Всегда считалось, что она останется на троне если не навсегда, то уж точно еще на много лет», — цитирует его издание Daily Beast.

О желании Маргрете II уйти на покой не знал почти никто — ни подданные, ни друзья, ни родственники. Она предупредила лишь сыновей Фредерика и Иоахима, но даже в их случае это произошло всего за три дня до ее новогоднего обращения.

Королева пользуется любовью жителей Дании. Согласно одному из недавних опросов, ее поддерживают около 70 процентов населения. Для многих из них отречение стало неприятным сюрпризом. «Это был настоящий шок, — рассказал изданию The Guardian Мартин Эбмарк — управляющий отелем в датском городе Биллунн. — Она была королевой с 1972 года. С моего рождения».

До Маргрете отрекался только один датский король — Эрик III Добрый по прозвищу Ягненок. Он ушел на покой в 1146 году

«Это для нас все в новинку, — объясняет Мария Гундерлунд, занимающаяся сельским хозяйством в Ютландии. — Королева была королевой много лет. Большинство уже не помнят, когда на престоле был король. А теперь у нас будут король и королева».

«У меня были слезы на глазах, — говорит Мортен Пелч, специалист по связям с общественностью из датского города Вайле. — А потом я пересмотрел ее обращение и снова заплакал». По его словам, все датчане помнят, где они были в 1992 году, когда узнали о победе в Чемпионате Европы по футболу. Он считает отречение Маргрете вторым событием в недавней истории страны, которое затронуло каждого.

Королева могла отречься из-за скандала о любовнице принца Фредерика

По одной из версий, неожиданное отречение королевы связано со скандалом, в который оказался втянут принц Фредерик. «Когда она объявила об уходе, это было огромным сюрпризом, и трудно избавиться от подозрений, что это связано с недавними проблемами», — признался изданию Daily Beast анонимный аристократ, знакомый с датской королевской семьей.

Хеновева Казанова Фото: Carlos Alvarez / Getty Images

Речь идет о появившихся в прессе фотографиях принца в обществе Хеновевы Казановы — звезды испанского реалити-шоу, которая познакомилась с ним на эксклюзивной охоте в Альпах.

Папарацци сфотографировали Фредерика с испанской знаменитостью во время его тайного визита в Мадрид в октябре 2023 года

Наследный принц приехал в Испанию без жены и весь день гулял с Казановой. Он до часа ночи сидел с ней в ресторане и затем переночевал у нее в квартире. При этом Фредерик, судя по всему, не подозревал, что под его окнами дежурят фотографы.

Снимки, которые они сделали, опубликовало испанское издание Lecturas. Поклонники королевской семьи сразу же обвинили Фредерика в измене. В итоге Казанове пришлось выключить телефон и спасаться от наседающих на нее журналистов. А они вцепились в сенсацию изо всех сил и нарекли случившееся едва ли не крупнейшим монархическим скандалом в Европе со времен развода принца Чарльза и принцессы Дианы.

Сам принц никак не комментировал произошедшее и продолжал появляться на публике с супругой, будто ничего не произошло Правда, после этого его жена принцесса Мэри стала реже публиковать фотографии в соцсети и даже извинилась за это перед подписчиками. «Мне просто нужно больше времени для себя и других вещей, — объяснила она. — Я решила, что в ноябре буду писать только о самых важных событиях».

Королева лишила титулов внуков, которые стали фотомоделями

Датская пресса связала внезапное отречение королевы Маргрете от престола с успехами ее внуков — 24-летнего Николая и 22-летнего Феликса, сыновей принца Иоахима. И тот, и другой работают фотомоделями и, по мнению критиков, таким образом извлекают финансовую выгоду из своего королевского происхождения.

Николай еще в 2018 году бросил военную академию, куда его по традиции отправили родители, и полностью посвятил себя модельной карьере. В том же году он подписал контракт с датским модельным агентством Scoop Models и стал участвовать в показах Burberry и Dior. Внук королевы появлялся на обложке скандинавского издания журнала Vogue и ездил на Парижскую неделю моды.

Его младший брат Феликс пошел по стопам брата: он тоже поступил в военную академию, но почти сразу же бросил ее и в феврале 2023 года снялся в рекламной кампании датского бренда Georg Jensen.

Принцесса Мэри, принц Иоахим, и их дети: принц Хенрик, принцесса Афина, принц Николай и принц Феликс на праздновании 83-го дня рождения Маргрете Фото: Ppe / Globallookpress.com

В интервью скандинавскому Vogue Николай утверждал, что родственники не пытались его остановить, когда он решил стать фотомоделью. «Никто не имел ничего против, — говорил он. — Мне, конечно, пришлось объяснить все семье. Но это всегда приходится, что бы я ни делал».

В сентябре 2022 года королева Маргрете II лишила королевских титулов Николая, Феликса, а также их младшего брата Хенрика Карла и младшую сестру Афину

Официально она объясняла это желанием сделать так, чтобы они сами определяли свою судьбу. При этом другие внуки королевы сохранили свои титулы. Многие сочли это признаком того, что она недовольна выбором Николая.

Этот шаг, совершенный, по словам Маргрете, «на благо и ради будущего» внуков, привел к тому, что принц Иоахим с семьей решил уехать в США. Он признался журналистам, что у него непростые отношения с братом и что он не разговаривал с матерью по поводу ее решения. Его бывшая жена Александра (мать Николая и Феликса) заявила, что сыновья «чувствуют себя отверженными» и «не могут понять, почему у них крадут их идентичность».

Королева выступила с официальными извинениями, но титулы так и не вернула. «Мой долг и мое желание как королевы — обеспечить, чтобы монархия продолжала формироваться в соответствии с требованиями времени. Иногда это требует сложных решений, и для них всегда будет трудно найти подходящий момент», — заявила она.