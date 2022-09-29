Королева Дании лишила титулов четырех принцев и принцесс

Королева Дании Маргрете II лишила четырех внуков титулов принцев и принцесс

Четыре внука королевы Дании Маргрете II лишились своих титулов. Об этом сообщает Daily Mail.

С 1 января 2023 года потомки второго сына королевы, принца Иоахима, смогут использовать только свои титулы графа и графини Монпеза. Их прежние титулы принца и принцессы Дании перестанут существовать.

По утверждению представителей Маргрете II, она хочет создать условия для того, чтобы особые королевские обязанности не ограничивали ее внуков, и они могли в большей степени определять собственную жизнь.

Другие внуки королевы, дети 54-летнего наследного принца Фредерика, сохранят свои титулы.

Ранее сообщалось, что королева Дании заразилась COVID-19 после похорон Елизаветы II. Заболевание было диагностировано у Маргрете II второй раз за несколько месяцев.