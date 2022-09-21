Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Королева Дании заразилась COVID-19 после похорон Елизаветы II

После похорон Елизаветы II королева Дании Маргрете II заболела COVID-19

Фото: John Sibley / Pool / Reuters

Королева Дании Маргрете II заболела COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

В понедельник, 19 сентября, Маргрете II принимала участие в похоронах британской королевы Елизаветы II, которые проходили в Лондоне. Спустя два дня стало известно, что она заразилась новой коронавирусной инфекцией.

82-летняя королева отменила все свои встречи на неделю. Представители королевского двора отказались от дополнительных комментариев.

Маргрете II была привита от COVID-19.

Заболевание было диагностировано у Маргрете II второй раз за несколько месяцев. Королева заразилась COVID-19 в феврале этого года. По сообщениям пресс-службы, заболевание протекало в легкой форме.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Удовик
Обсудить
Последние новости
В Кремле высказались о секретном пункте указа о частичной мобилизации
Врач назвал вялость и озноб признаками смертельной болезни
Токаев анонсировал перезагрузку политической системы Казахстана
Эмили Ратаковски высказалась об изменах после предательства мужа
Тренер академии Плющенко рассказал подробности противостояния с Тутберидзе
Российский депутат принял «тяжелое решение» не отправляться на фронт
Литва запросила у ЕК более миллиона евро на прием украинских беженцев
В Минобороны сообщили о повреждении трубы системы безопасности энергоблока ЗАЭС
Аферисты обманули коммерсантов на 54 миллиона рублей от имени мэрии Москвы
Минобороны сообщило о поражении восьми пунктов управления ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.