Королева Дании заразилась COVID-19 после похорон Елизаветы II

После похорон Елизаветы II королева Дании Маргрете II заболела COVID-19

Королева Дании Маргрете II заболела COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

В понедельник, 19 сентября, Маргрете II принимала участие в похоронах британской королевы Елизаветы II, которые проходили в Лондоне. Спустя два дня стало известно, что она заразилась новой коронавирусной инфекцией.

82-летняя королева отменила все свои встречи на неделю. Представители королевского двора отказались от дополнительных комментариев.

Маргрете II была привита от COVID-19.

Заболевание было диагностировано у Маргрете II второй раз за несколько месяцев. Королева заразилась COVID-19 в феврале этого года. По сообщениям пресс-службы, заболевание протекало в легкой форме.