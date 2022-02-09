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Королева Дании заразилась COVID-19

Королевский двор Дании сообщил о положительном COVID-19 тесте королевы Маргрете II

Фото: Steffi Loos / Getty Images

Королева Дании Маргрете II получила положительный тест на COVID-19, сообщила пресс-служба королевского двора на официальном сайте.

Пресс-служба сообщила, что заболевание протекает в легкой форме, и сейчас королева находится во дворце Кристиана IX в Амалиенборге на самоизоляции и в целях лечения следует всем рекомендациям национального Минздрава.

4 января стало известно, что шведская королевская семья заразилась коронавирусом после получения трех доз вакцины. Король и королева Швеции Карл XVI Густав и Сильвия узнали об этом, получив результаты тестов на COVID-19. По словам монаршего окружения, заболевание протекало в легкой форме.

Ранее сообщалось, что власти Дании отменили ряд ограничений, введенных ранее в связи с распространением коронавирусной инфекции.

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Дмитрий Сотак
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