Королева Дании заразилась COVID-19

Королева Дании Маргрете II получила положительный тест на COVID-19, сообщила пресс-служба королевского двора на официальном сайте.

Пресс-служба сообщила, что заболевание протекает в легкой форме, и сейчас королева находится во дворце Кристиана IX в Амалиенборге на самоизоляции и в целях лечения следует всем рекомендациям национального Минздрава.

4 января стало известно, что шведская королевская семья заразилась коронавирусом после получения трех доз вакцины. Король и королева Швеции Карл XVI Густав и Сильвия узнали об этом, получив результаты тестов на COVID-19. По словам монаршего окружения, заболевание протекало в легкой форме.

Ранее сообщалось, что власти Дании отменили ряд ограничений, введенных ранее в связи с распространением коронавирусной инфекции.

