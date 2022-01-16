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В Дании ослабили введенные из-за COVID-19 ограничения

Власти Дании отменили ряд ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса

Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

Власти Дании отменили ряд ограничений, введенных ранее в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что кинотеатры, музеи и театры смогут вновь принимать посетителей. Кроме того, ограниченное число болельщиков снова допустят на соревнования, которые проходят как в помещениях, так и на свежем воздухе.

Посетители должны использовать защитные маски, а также предоставлять свидетельства о вакцинации, перенесенном COVID-19 или об отрицательном результате тестов на коронавирусную инфекцию.

Ранее Венгрия ужесточила коронавирусные ограничения. С 20 ноября в стране действует обязательный масочный режим в закрытых помещениях. Согласно новым правилам, теперь в магазины, торговые центры, театры, музеи и на другие мероприятия в закрытых помещениях пускают только при наличии защитной маски. Ограничения не коснулись детей до шести лет, а также людей с психосоциальными расстройствами.

Марина Совина
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