Шведская королевская семья заразилась коронавирусом после трех прививок

Король и королева Швеции Карл XVI Густав и Сильвия заразились коронавирусом после получения бустерной вакцины. Об этом заявила газета Norway Today со ссылкой на пресс-службу Шведского королевского дома.

Об этом стало известно по результатам тестов на COVID-19. В заявлении монаршего окружения подчеркивается, что заболевание протекает в легкой форме и король с королевой «чувствуют себя хорошо, учитывая обстоятельства». По словам представителя королевской семьи, легкому протеканию болезни способствует вакцинация Карла XVI и его жены тремя дозами вакцины от коронавируса.

В октябре 2021 года король Швеции выразил мнение, что снятие ограничений, направленных на борьбу с COVID-19 в стране, произошло слишком рано. В связи с ослаблением ограничений король Швеции призвал граждан быть осторожными. Его супруга призвала соотечественников вакцинироваться.

При этом в конце сентября главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл заявлял, что вакцинация делает ненужными другие способы борьбы с COVID-19. «Все прочие вещи, которые мы пробовали, больше не будут важны, потому что высокий уровень вакцинации — это единственный способ, при помощи которого мы можем выбраться из этой пандемии», — заметил он.

