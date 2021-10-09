Король Швеции назвал слишком быстрым снятие коронавирусных ограничений

Король Швеции Карл XVI Густав заметил, что снятие ограничений из-за COVID-19 в стране произошло слишком быстро. Об этом король заявил в интервью шведскому телеканалу TV4.

Во время разговора с журналистом телеканала он заметил, что снимать коронавирусные ограничение в стране стали преждевременно. «Думаю, это произошло немного быстрее, чем должно быть», — заявил король.

«Нам еще нужно держаться. Это еще не конец, это будет продолжаться», — уточнил Карл XVI Густав и назвал пандемию коронавируса общей проблемой. В связи с ослаблением ограничений король Швеции призвал граждан быть осторожными. В свою очередь его супруга королева Сильвия призвала соотечественников вакцинироваться. «Прошу всех молодых людей сделать прививки. Защитите себя, защитите других», — почеркнула она.

По словам журналистов, король и королева, как и многие люди старше 70 лет, находятся на самоизоляции. В марте другие представители королевской семьи — шведская кронпринцесса Виктория и ее супруг принц Даниэль — заразились коронавирусом.

В конце сентября главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл заметил, что вакцинация делает ненужными другие способы борьбы с COVID-19. «Все прочие вещи, которые мы пробовали, больше не будут важны, потому что высокий уровень вакцинации — это единственный способ, при помощи которого мы можем выбраться из этой пандемии», — заявил он.