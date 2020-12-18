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Король Швеции признал неудачу в борьбе с коронавирусом без карантина

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Карл XVI Густав
Карл XVI Густав
Фото: Fredrik Sandberg / Reuters

Король Швеции Карл XVI Густав признал неудачу национальной стратегии борьбы с коронавирусом, которая предусматривает отказ от карантина. Об этом он заявил телеканалу SVT Nyheter.

«У нас много погибших, и это ужасно», — сказал он. Король отметил, что граждане Швеции сильно пострадали, многие не смогли попрощаться со своими умершими членами семей. По мнению монарха, это будет тяжелый и болезненный опыт для страны.

На вопрос, боится ли сам король заразиться COVID-19, он заявил, что в последнее время очевидна неизбежность инфицирования.

В ноябре сообщалось, что меньше половины шведов остались уверены в верности выбранной правительством стратегии борьбы с коронавирусом. Опрос также зафиксировал, что 82 процента шведов сомневаются в возможности их системы здравоохранения справиться с нагрузкой во время пандемии. Эксперты считают, что такие цифры говорят о растущих тревожных настроениях в обществе.

Швеция стала одной из немногих стран (и единственной в Евросоюзе), не вводившей жестких ограничений из-за распространения коронавируса. Власти страны подчеркивали, что стремятся к выработке коллективного иммунитета у населения и не хотят допустить ущерба для экономики. Сейчас в стране зарегистрировано около 350 тысяч случаев заражения коронавирусом и более 7,8 тысячи смертей.

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