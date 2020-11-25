В нынешнем году продолжительность жизни в Швеции упадет впервые за 120 лет — с 1900 года, констатировал Bloomberg. Смертность в стране выросла в том числе из-за пандемии COVID-19, с которой Швеция справлялась по-своему: без введения карантина и обязательного ношения масок в общественных местах. У женщин показатель может сократиться с 84,7 года до 84,4, у мужчин — с 81,3 года до 80,8.

Шведское статистическое ведомство Statistics Sweden указало, что продолжительность жизни в стране росла с 1900 по 2019 год, за это время были периоды стагнации, но 2020-й оказался особенным. При подсчетах анализировались данные о смертях с 1 января по 31 августа, а с учетом второй волны COVID-19 продолжительности жизни может снизиться еще больше.

В отличие от большинства стран мира, Швеция отказалась от введения карантина. Только осенью власти приняли ряд рекомендаций, но в основном они носят добровольный характер. В середине ноября страна признала провал своего подхода в борьбе с пандемией в виде ставки на коллективный иммунитет. Сейчас число попадающих в больницы с коронавирусом в Швеции растет быстрее, чем в остальных странах Европы, а в Стокгольме каждый пятый тест оказывается положительным.