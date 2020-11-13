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Отказавшаяся от карантина Швеция признала свой провал в борьбе с коронавирусом

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Фото: Alister Doyle / Reuters

Швеция, не ставшая вводить карантин во время первой волны коронавируса, признала провал своего подхода в борьбе с пандемией в виде ставки на коллективный иммунитет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Financial Times.

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл рассказал о несбывшихся надеждах на лучшую ситуацию с эпидемией во время второй волны COVID-19 по сравнению с соседними Финляндией и Норвегией, где власти не отказывались от карантина. Отмечается, что на данный момент число попадающих в больницы с коронавирусом в Швеции растет быстрее всех в Европе, а в Стокгольме каждый пятый тест оказывается положительным.

Вирусолог Лена Эйнхорн также констатировала, что шведский эксперимент по борьбе с COVID-19 провалился. Так, в стране в восемь раз больше случаев заболеваний на душу населения, чем в Финляндии, и в 3,5 раза больше, чем в Норвегии.

Швеция стала единственным членом Евросоюза, отказавшимся от введения строгих мер в связи с пандемией коронавируса. Власти страны утверждали, что так удастся избежать серьезных потрясений для национальной экономики. Однако критики такого подхода внутри страны и за рубежом подчеркивали, что и экономический результат в итоге оказался не лучше, чем в других государствах со схожими условиями.

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